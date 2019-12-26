Алексея Навального задержали в офисе ФБК

Алексея Навального задержали, сообщает пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Остальных сотрудников выпустили из офиса, там проходит обыск.

В четверг днем силовики пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией.

««Он вам не Димон» выпустили 2 марта 2017 года, а радость он приносит до сих пор. В офисы @fbk.info и @navalny.live снова пришел спецназ. Снова выпили двери. Снова все выносят. Официальная причина: отказ удалить с ютюба «Он вам не Димон». За это против директора ФБК Ивана Жданова возбудили уголовное дело и в рамках этого дела — обыск. Ну то есть просто очередной рейд с конфискацией имущества. И пусть Медведев, Усманов и остальное ворье — заказчики этого рейда — сегодня потирают ручки и радуются, я ещё раз официально заявляю. «Он вам не Димон» не будет удалён, не смотря ни на какое давление», — написал Навальный в Instagram.

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