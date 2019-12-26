Марию Алехину оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за акции «Стоп ГУЛАГ»

Замоскворецкий районный суд оштрафовал участницу Pussy Riot Марию Алехину на 150 тысяч рублей из-за акции «Стоп ГУЛАГ». Об этом сообщает «МБХ медиа».

Суд рассмотрел дело, пока Алехина была в коридоре суда. «В человеке в данных учреждениях не нуждаются! Дали минимум, обжалуем», — отметила она.

Алехину задержали 18 декабря, когда она выходила из дома. На нее составили протокол по части 8 статьи 20.2 за повторное нарушение порядка проведения акции. «Сказали, что за баннер „Стоп.Гулаг“, что был вывешен на Большом Каменном мосту. Ждали около дома, задержали — когда вышла. Сейчас везут в ОВД „Якиманка“», — рассказала Алехина.

14 ноября проект «Декоммунизация» в рамках акции в поддержку политзаключенных на Большом Каменном мосту вывесил баннер с надписью «Стоп (!) ГУЛАГ» и фотографиями политзаключенных — фигурантов «московского дела», дела «Нового величия», активиста Константина Котова, аспиранта МГУ Азата Мифтахова и других.

15 ноября Замоскворецкий суд Москвы арестовал координатора движения «Декоммунизация» Дмитрия Энтео на пять суток за акцию в поддержку политических заключенных.

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