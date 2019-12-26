Как звезды отпраздновали Рождество: от сестер Хадид в пижамах до Риты Оры в бикини

Вчера, 25 декабря, стартовал долгожданный уикенд по случаю Рождества. Приготовление к праздникам западные звезды начали задолго до его наступления — наряжали елки и покупали подарки, худели и кардинально меняли образы, следуя традиции начинать новый год с чистого листа, выпускали рождественские клипы и хиты. А в преддверии дня «икс» наконец расслабились, отложили все дела и встретились с близкими и родными.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес собрались вместе со всеми своими детьми, обменивались подарками и делились заряжающими хорошим настроением снимками с поклонниками в Instagram. Ник Джонас удивил свою жену Приянку Чопру, подарив снегоход и сразу же предложив ей научиться им управлять. Гвинет Пэлтроу предпочла проверенное средство передвижения — лыжи — и вместе с супругом Брэдом Фэлчаком отправилась покорять горы в Аспене, откуда они и поделились праздничной открыткой. На склоне праздник застал и семью Эшли Симпсон с Эваном Россом. Рита Ора снежному покрову предпочла морские просторы и сообщила о наступлении Рождества прямо с борта яхты у берегов Сент-Барта, не забыв дополнить свой бикини-образ рождественским украшением.

Дженнифер Лопес и Алекс РодригесКликните на фото для просмотра галереи Рита Ора Джастин и Хейли Бибер

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Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)25 Дек 2019 в 4:49 PST

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Публикация от E! News (@enews)25 Дек 2019 в 11:04 PST

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Публикация от LILY ALLEN 2.0 (@lilyallen)25 Дек 2019 в 7:07 PST

В семейных хлопотах прошла праздничная ночь у Милы Йовович, которая собрала у себя дома всех родных и предложила им вместе готовить ужин и накрывать на стол. Сама же — расположилась на диване: совсем скоро актрисе предстоит стать матерью в третий раз. В таком же статусе встретила Рождество актриса Дженна Дьюэнн, иронично украсив свой живот бантом и намекнув подобным образом, что главный подарок их семью ждет чуть позже.

Без чувства юмора никуда даже в Рождество — доказали дочери Деми Мур, презентовав актрисе сумочку размером с ладонь, и актер Дэвид Харбор, «порадовавший» свою возлюбленную Лили Аллен весьма необычным подарком… 10 коробками, в которые были уложены 10, 20 и 50-долларовые купюры.

В галерее HELLO.RU собрал самые яркие, трогательные и веселые рождественские снимки звезд, которыми они делились в Instagram этой ночью.

Кликните на фото для просмотра галереиДженна Дьюэнн

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