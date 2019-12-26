Чапкис о молодой возлюбленной: Мы слились воедино и воспряли

89-летний украинский хореограф Григорий Чапкис заявил, что с появлением в его жизни 38-летней Людмилы у него начался новый этап. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту, основателю проекта «ГОРДОН» Дмитрию Гордону на программе «В гостях у Дмитрия Гордона», которая выходит на одноименном YouTube-канале.
«У нас принято, что любовь – это секс. а это неправда. Слово «любовь» – отношения с обществом, детьми, всем, что вас окружает, творчеством. Я встретил женщину совершенно случайно, когда уже махнул на себя рукой, когда думал, что умираю», – признался он.
По словам хореографа, свадьба не планируется: они с возлюбленной просто наслаждаются друг другом.
«Это мало сказать. что-то происходит божественное, одухотворенное. Она не чувствует моего возраста, я – ее возраста. Мы слились воедино и воспряли. Я сейчас только начал второе 90-летие», – отметил Чапкис.
Он признался, что в его жизни, невзирая на возраст, есть секс.
«Она меня принимает таким, как я есть. Все, что мне дано богом. И я сам себя не узнаю», – подчеркнул хореограф.
Чапкис признался, что ходит в церковь и ставит свечи с благодарностью за судьбу, за то, что живет и за позднюю любовь.
«Уму не постижимо. Молодая, красивая, умная. И, самое главное, богаче меня!» – добавил он.
Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944 году его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.
Чапкис – судья нескольких сезонов шоу «Танцы со звездами», которое выходит на телеканале «1+1». Является народным артистом Украины.
Чапкис был трижды женат. Его дети – тоже хореографы: Лилия живет и работает в Италии, сын Григорий – хореограф хип-хопа в Сан-Франциско.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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