Дженнифер Лопес в латексном костюме произвела фурор

Красный – цвет Рождества. Поэтому актриса решила выбрать себе наряд в тон празднику. Соблазнительная Джей Ло облачилась в латексный костюм ярко-алого цвета – короткий топ и лосины с высокой талией.

Дополнили образ круглые солнцезащитные очки, закрывающие половину лица артистки. Волосы исполнительница завязала в тугой пучок.

«Детка, на улице тепло», – подписала снимок светская львица.

Аутфит звезды произвел бешеный фурор в Сети. Всего за сутки он набрал более трех миллионов лайков.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 24 Дек 2019 в 1:05 PST

К слову, этот кадр сделал возлюбленный певицы – профессиональный бейсболист Алекс Родригес. Мужчина тоже поделился фотографией избранницы на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«Извини, но как? Ты безупречна и внутри, и снаружи», – признался спортсмен.

Напомним, Дженнифер и Алекс встречаются уже два года. Недавно бейсболист сделал солистке предложение руки и сердца, которое она, конечно же, приняла. Поэтому сейчас влюбленные активно готовятся к свадьбе.

За плечами Родригеса есть романы и с другими известными голливудскими актрисами. В их числе Камерон Диас.

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