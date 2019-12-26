Не маникюрша, а хозяйка салона: Рудковская взорвалась из-за слов Собчак

По словам Рудковской, она никогда не была маникюршей, как

заявила Собчак в свежем выпуске своего ютуб-шоу. Яна, как оказалось, когда-то

была владелицей салона красоты в Сочи.

Будущая звезда не только руководила заведением, но и вела

прием как врач-косметолог. Яна Рудковская окончила Алтайский государственный

медицинский университет.

Супруга фигуриста добавила, что ее салон вмещал в себя три

кабинета маникюра, три кабинета педикюра, солярий. Также на Яну работало десять

парикмахеров. Рудковская призналась, что не понимает, о чем Ксения Собчак

постоянно говорит.

«Я бы может и промолчала, если бы мы с тобой это не

обсуждали, и я тебя не поправляла не раз про свой жизненный путь, но ты снова

про это говоришь. А так как ты всегда говоришь только правду, и при этом

упоминаешь мою фамилию… Вынуждена поправить тебя уже в третий раз. Уж не

обессудь», – написала Яна Рудковская в личном телеграм-канале «Голубь Мира».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 19 Дек 2019 в 7:15 PST

Напомним, накануне в Сети появился выпуск шоу «Осторожно, Собчак!».

В эфире Ксения заявила, что бизнесмен Виктор Батурин нашел Яну Рудковскую в

салоне красоты, где та работала мастером по маникюру.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Только за прошедшие сутки в регионах выпала половина месячной нормы осадков – 13 миллиметров. Школьников отправляют на внеплановые каникулы. Также в городах отменяют внутренние авиарейсы и отключают электроснабжение. Порывы ветра усилились до 27 метров в секунду. Машины буквально тонут в сугробах, по дорогам невозможно проехать. Ночью на улицах города работало 154 единицы снегоуборочной техники. Они […]