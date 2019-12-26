Не маникюрша, а хозяйка салона: Рудковская взорвалась из-за слов Собчак

26.12.2019, 12:51, Разное

По словам Рудковской, она никогда не была маникюршей, как
заявила Собчак в свежем выпуске своего ютуб-шоу. Яна, как оказалось, когда-то
была владелицей салона красоты в Сочи.

Будущая звезда не только руководила заведением, но и вела
прием как врач-косметолог. Яна Рудковская окончила Алтайский государственный
медицинский университет.

Супруга фигуриста добавила, что ее салон вмещал в себя три
кабинета маникюра, три кабинета педикюра, солярий. Также на Яну работало десять
парикмахеров. Рудковская призналась, что не понимает, о чем Ксения Собчак
постоянно говорит.

«Я бы может и промолчала, если бы мы с тобой это не
обсуждали, и я тебя не поправляла не раз про свой жизненный путь, но ты снова
про это говоришь. А так как ты всегда говоришь только правду, и при этом
упоминаешь мою фамилию… Вынуждена поправить тебя уже в третий раз. Уж не
обессудь», – написала Яна Рудковская в личном телеграм-канале «Голубь Мира».

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 19 Дек 2019 в 7:15 PST

Напомним, накануне в Сети появился выпуск шоу «Осторожно, Собчак!».
В эфире Ксения заявила, что бизнесмен Виктор Батурин нашел Яну Рудковскую в
салоне красоты, где та работала мастером по маникюру.



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