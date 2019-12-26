Участники акции против интеграции РФ с Белоруссией наказаны

Районные суды Минска назначили ряду участников несанкционированных акций против интеграции Белоруссии с Россией, которые состоялись 7 и 8 декабря в Минске, административные аресты и штрафы, сообщили в правозащитной организации «Весна», не зарегистрированной белорусскими властями.

«Елена Толстая (активистка оппозиции – прим. ВЗГЛЯД приговорена судом Московского района Минска к пяти суткам ареста и штрафу в размере 1 тыс. 275 белорусских рублей (около 600 долларов). Толстую арестовали в зале суда, она объявила голодовку», – передает ТАСС сообщение правозащитников.

По их данным, на сегодняшний день запланировано более 15 судебных заседаний. К настоящему времени, информирует сайт «Весны», некоторым участникам акций уже назначили административные штрафы в размере от 765 до 1 тыс. 275 белорусских рублей (от 364 до 607 долларов). Их признали виновными в подготовке и проведении несанкционированных массовых мероприятий.

Немногочисленные несанкционированные акции против интеграции Белоруссии с Россией проходили и в субботу, 7 декабря, когда в Сочи состоялись российско-белорусские переговоры на уровне президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Напомним, 8 декабря на Октябрьской площади в Минске также прошла несанкционированная акция против углубления интеграции Белоруссии с Россией.





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