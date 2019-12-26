В Москве предупредили об ответных мерах в отношении британских СМИ в России

Россия примет симметричные меры в отношении британских СМИ в ответ на действия Лондона против российских журналистов.
«За действиями эстонских властей по преследованию Sputnik стоят британские кураторы. Власти королевства в последнее время предприняли ряд агрессивных действий в отношении российских СМИ: вынудили собкора российского издания покинуть Лондон, не выдали визу для работы российского журналиста в Британии, отказывают ряду российских корреспондентов в допуске на мероприятия, намеренно создают сложности для их работы. Это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России», – сообщил высокопоставленный источник в Москве, передает ТАСС.
Напомним, власти Эстонии заявили, что против сотрудников «Sputnik Эстония» возбудят уголовные дела, если они до 2020 года не перестанут работать на МИА «Россия сегодня».
В ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин назвалдействия властей Эстонии «удивительным цинизмом» и пообещал поддержать агентство, а также принять дополнительные меры по урегулированию ситуации.
Кроме того, в ноябре Великобритания без объяснения причин не выдала визы нескольким российским журналистам. Тогда новый посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва может применить зеркальные меры в отношении британских журналистов.
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