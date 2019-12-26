Медведев запретил госзакупки иностранных систем хранения данных

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее покупку с 2020 года иностранных систем хранения данных (СХД) для государственных и муниципальных нужд.

Согласно документу, опубликованному на портале нормативных правовых актов, запрет коснется техники, у которой по единому реестру радиоэлектронной продукции есть аналоги российского производства.

«По оценкам предприятий промышленности, объем данного рынка в госсекторе составляет около 8-9 млрд рублей ежегодно. Именно такой заказ ожидается от госорганов в рамках закупок», – отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

Так, добавил он, на этом рынке уже есть достаточное количество отечественных производителей, которые готовы обеспечить необходимый объем поставок. «Например, ООО «Национальные технологии», ООО «Депо электроникс», ООО «КНС Групп», ООО «Промобит», АО «Крафтвэй Корпорэйшн Плс», ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», ЗАО «Норси-Транс» и другие. Важно, что с 2021 года отечественные системы хранения данных будут производиться на российских процессорах», – подчеркнул министр.

По оценкам Минпромторга, такая мера поможет развитию российских производителей электроники на государственном уровне, а также стимулирует спрос на микроэлектронику.

По данным из реестра контрактов Единой информационной системы в сфере закупок, в 2017-2019 годы государственные и муниципальные заказчики закупили более 3,6 млн запоминающих устройств и устройств хранения данных, при этом доля продукции российского производства составляла 32%.

Постановление разработано в рамках реализации ряда федеральных законов, в том числе в рамках «закона Яровой», а также во исполнение перечня поручений президента по итогам совещания по вопросу диверсификации оборонно- промышленного комплекса 21 ноября 2018 года.

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