У бывшего депутата и экс-главы ЦИК Украины прошли обыски

26.12.2019, 12:44, Новости дня

Госбюро расследований (ГБР) Украины провело обыски у экс-депутата Рады от «Блока Петра Порошенко» Александра Грановского и экс-главы ЦИК Татьяны Слипачук.

«Обыски проводили по факту снятия с выборов летом 2019 года кандидата в депутаты по 169 округу Александра Куницкого в интересах другого кандидата в этом же округе Александра Грановского», – сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на ГБР.

По этим сведениям, следственные действия проводились в рамках расследования, которое ведомство проводит по заявлению Куницкого, который сейчас является депутатом Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа».

Куницкий в своем заявлении указал на неправомерные действия членов ЦИК и Грановского.

Отмечается, что оба политика, будучи кандидатами в депутаты, боролись за один округ в Харькове.

Ранее СМИ сообщали, что Грановский в политической среде Украины был известен как «смотрящий за судами».



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