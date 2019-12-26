Зеленского считают политиком года 45,9% украинцев – опрос

Почти половина (45,9% украинских респондентов) считают политиком 2019 года президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, опубликованные 26 декабря.

45,9% респондентов считают Зеленского политиком года, 7,5% назвали таким политиком пятого президента Украины Петра Порошенко. На третьем месте лидер парламентской фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко (3,3%), на четвертом – спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (2,8%), далее идут лидер фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко (2,7%), нардеп Виктор Медведчук (1,9%), нардеп от фракции «Голос» Святослав Вакарчук (1,4%), бывший депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко (1,1%).

Исследование «Итоги-2019: общественное мнение» проводили 13 – 18 декабря во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей среди 2017 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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