Автоновости: В России нашли почти 20 тысяч дефектных BMW X6: поможет только сварка

Компания BMW обнаружила в своих автомобилях дефект, который прямо влияет на безопасность перевозки детей. Выяснилось, что в кросс-купе BMW X6 существует риск разрушения креплений Isofix, поэтому машины отзывают на ремонт.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с российским представительством BMW объявили о запуске масштабной отзывной кампании, которая затронет 19 087 кроссоверов BMW X6 и X6 M. В акции участвуют автомобили с индексом F16 и F86, проданные в России с сентября 2017 года по настоящее время.

У 80 тысяч кроссоверов Renault Kaptur капот может открыться прямо на ходу

В рамках отзыва будет производиться ремонт креплений Isofix для детских автокресел. Проблема заключается в том, что заводские скобы не выдерживают весовой нагрузки, которая передаются через направляющие автокресла, и со временем обламываются. Это в свою очередь, радикально снижает степень защиты детей в случае ДТП.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья ISOFIX более невозможно", — говорится в официальном отчете Росстандарта.

Судя по всему, устранение дефекта не обойдется без сварочных работ. Как уточняет ведомство, на отзывных автомобилях будет выполнено приваривание промежуточной вставки к удерживающей скобе Isofix. Все работы выполняются по инициативе производителя и будут бесплатными для владельцев, которых должны оповестить о необходимости внепланово посетить сервисный центр.

Стоит напомнить, что Росстандарт запустил собственный интерактивный сервис, который позволяет отследить наличие отзывных акций для того или иного автомобиля. Чтобы проверить машину на предмет участия в отзыве, достаточно ввести VIN-номер в специальную поисковую графу.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: видео Видео: Movie Trailers Source / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»