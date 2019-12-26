В Кремле заявили о готовности к диалогу с Британией

Президент Владимир Путин всегда говорил о готовности к диалогу для налаживания отношений, этот подход распространяется и на отношения с Лондоном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин всегда говорит о своей готовности к диалогу со всеми во имя налаживания добрых отношений, основанных на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды. Точно такой же подход распространяется и на наше видение российско-британских отношений», – сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли РФ к диалогу с Великобританией.
Говоря об инициативах по нормализации отношений стран со стороны Джонсона, Песков отметил, что не может вспомнить таковых в настоящий момент, передает РИА «Новости».
«Вместе с тем, на ум приходят только его весьма недружественные и порой резкие и недипломатичные высказывания в адрес нашей страны и в адрес руководства нашей страны – такое, действительно, в памяти осталось», – добавил Песков.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ошибался, считая, что может улучшить отношения Москвы и Лондона.
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