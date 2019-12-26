Дмитрий Муратов отвечает на вопросы читателей

Прямой предновогодний эфир из редакции «Новой газеты».

Каждый год в конце декабря главный редактор «Новой газеты» отвечает на вопросы читателей. 2019-й не исключение. К началу прямого эфира Дмитрий Муратов получил уже более 60 вопросов от соучастников и читателей «Новой газеты», были вопросы и в комментариях Youtube, главред успел ответить и на них. Смотрите, как это было.

Источник: Новая газета

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