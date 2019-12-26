Учёные NIA доказали пользу прерывистого голодания

В результате проведённого исследования американские учёные из National Institute on Aging (NIA) доказали пользу прерывистого голодания. Специалисты считают, что подобный режим питания позволяет продлить жизнь человека и имеет положительное влияние на когнитивные навыки.

По мнению авторов исследования, целью которого было изучение прерывистого, или интервального голодания на человеческий организм, ограниченное употребление калорий, но сохранённое качество пищи, снижает риск развития ряда болезней. Также данный режим положительно отражается на работоспособности и здоровье головного мозга. Специалисты говорят, что во время интервалов в питании улучшается адаптивная реакция клеток, что в свою очередь способствует эффективной борьбе со стрессами и недугами.

Учёные говорят, что прерывистое голодание лучше низкокалорийной диеты уменьшает риск диабета и ожирения. Во время «дефицита калорий» организмом «утилизируются» старые клетки, которые перерабатываются в нужную для производства энергии глюкозу. Также данный режим питания способствует снижению нагрузки на сердце и опорно-двигательный аппарат, так как жирные кислоты «превращаются» в энергию.

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Последнее: В результате проведённого исследования американские учёные из National Institute on Aging (NIA) доказали пользу прерывистого голодания. Специалисты считают, что подобный режим питания позволяет продлить жизнь человека и имеет положительное влияние на когнитивные навыки. По мнению авторов исследования, целью которого было изучение прерывистого, или интервального голодания на человеческий организм, ограниченное употребление калорий, но сохранённое качество пищи, […]