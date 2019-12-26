Криклий о запуске железнодорожного сообщения через Керченский пролив: Будем бороться против инфраструктурных атак агрессора

Незаконный запуск железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и аннексированным украинским Крымом – очередное нарушение Россией территориальной целостности и суверенитета Украины и норм международного права, заявил 25 декабря украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

«43 часа в пути – вопреки здравому смыслу Россия хочет тотального влияния на людей в аннексированном Крыму, такой поезд – чисто идеологический ход. Поэтому нам так важно бороться за каждого украинца, который живет на аннексированной территории. Мы не можем допустить изоляции украинцев с оккупированных территорий, поэтому построили за пару месяцев пункты пропуска «Чонгар» и «Каланчак». Осуждаем и будем бороться на международной арене против очередных инфраструктурных атак агрессора», – сказал Криклий.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Украина присоединилась к этим ограничительным мерам.

Билеты на поезда, которые будут следовать по Крымскому мосту, начали продавать в ноябре 2019-го. 23 декабря движение по мосту открыли. Президент РФ Владимир Путин находился в кабине машиниста в поезде, который проехал по Крымскому мосту на открытии.

25 декабря прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения российским пассажирским поездом государственной границы Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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