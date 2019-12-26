В Кремле сочли постоянным явлением угрозы кибербезопасности России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что угрозы кибербезопасности РФ – перманентное явление, однако инициативы РФ по созданию международных механизмов обеспечения кибербезопасности пока не находят ответа.
«Россия неоднократно выступала инициатором и предлагала нашим визави на международном уровне механизмы сотрудничества по борьбе с киберугрозой, но эти наши предложения всегда натыкались на глухую стену непонимания», – сказал Песков, передает ТАСС.
«Угрозы кибербезопасности РФ – это перманентное явление. Именно исходя из наличия постоянной угрозы, исходящей извне, принимаются меры по обеспечению кибербезопасности страны», – добавил он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о новых санкциях США, в центре внимания которых опять находятся «русские хакеры». При этом посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя введение санкций, рассказал, что американской стороне неоднократно предлагалось наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности.
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