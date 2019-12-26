У Влада Топалова иногда появляется желание «убить» Регину Тодоренко. Этими мыслями он поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.
Влад Топалов активно делится своими мыслями с подписчиками. Он часто обновляет свою страницу в Instagram новыми публикациями. На этот раз певец опубликовал фотографию, где жена спит, а он сидит рядом с поднятыми руками и кричит. В комментарии к посту певец в шутку отметил, что иногда ему хочется убить свою супругу. Топалов поинтересовался, не возникают ли такие же мысли у его подписчиков.
Аудитория Влада Топалова по большей части состоит из лиц женского пола, поэтому многие отметили, что подобные желания возникают у них по отношению к мужу. Кто-то из подписчиков посоветовал проводить профилактические мероприятия в виде поцелуев и объятий. Некоторые предположили, что у их половинок возникают похожие мысли. Комментаторы также вступились за Регину Тодоренко, обратившись к Топалову с просьбой не обижать супругу.
Публикация вызвала живой интерес у подписчиков и за короткое время набрала более 40 тысяч «лайков».
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