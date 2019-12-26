В Москве напали на сотрудника Росгвардии

В Москве двое неизвестных избили заместителя одного из отделов пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева. Пострадавший получил ушиб мягких тканей лица, передает НСН.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что происшествие не связано со служебными обязанностями Александра Кудрявцева. «Он находился на выходном. Есть все основания предполагать, что нападение было совершено с целью ограбления», – цитирует его «Газета.ру».
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Последнее: В Москве двое неизвестных избили заместителя одного из отделов пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева. Пострадавший получил ушиб мягких тканей лица, передает НСН. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что происшествие не связано со служебными обязанностями Александра Кудрявцева. «Он находился на выходном. Есть все основания предполагать, что нападение было совершено с целью ограбления», – цитирует его «Газета.ру».
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