В отделе полиции в Москве пропали изъятые деньги

Изъятая у мужчины крупная сумма денег пропала из сейфа в отделении полиции в Москве, сообщили СМИ.

Как сообщает РЕН ТВ, в конце весны 2018 года мужчина прибыл в столицу из Ульяновской области, чтобы посетить матч чемпионата мира по футболу. При себе у него было около 9 млн рублей, поскольку мужчина рассчитывал встретиться с риелтором. Встреча не состоялась, и мужчина решил оставить деньги в банковской ячейке. По пути в банк он был остановлен сотрудниками полиции.

Вместе с правоохранителями он проследовал в отделение, где после осмотра личных вещей полицейские решили изъять его деньги.

Пропажу средств из сейфа в отделении заметили уже в марте 2019 года.

Напомним, в ноябре бывшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Антона Ходько обвинили в особо крупном хищении денежной суммы, проходившей в качестве вещдока.

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