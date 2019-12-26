Названы полезные для здоровья человека свойства имбиря

О пользе употребления и применения имбиря в качестве лекарственного препарата известно издавна. Эксперты в области медицины и здоровья рассказали о свойствах данного многолетнего травянистого растения, положительно влияющих на состояние организма человека.
Благодаря ферменту протеаза, входящему в состав растения, имбирь обладает противовоспалительным эффектом. С его помощью можно избавиться от болей в суставах, мигреней, спазмов, а также облегчить состояние при растяжении мышц. Соединения galanolactone и gingerdiol помогают уничтожить патогены, поэтому корень имбиря применяется для борьбы с различными грибками и бактериями. Кроме того, растение используют, как лечебное и профилактическое средство для нормализации уровня сахара в крови, а также сопутствующих диабету проблем с органами зрения, почек, печени и нервной системы.
Соединения зингерон, гингерол и шогаол, имеющиеся в имбире, снижают окислительный стресс и негативное воздействие свободных радикалов, а потому продукт используют для защиты от токсинов. Самым известным свойством имбиря является положительное влияние на ЖКТ. С его помощью можно нормализовать пищеварение и очистить кишечник.
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Последнее: О пользе употребления и применения имбиря в качестве лекарственного препарата известно издавна. Эксперты в области медицины и здоровья рассказали о свойствах данного многолетнего травянистого растения, положительно влияющих на состояние организма человека. Благодаря ферменту протеаза, входящему в состав растения, имбирь обладает противовоспалительным эффектом. С его помощью можно избавиться от болей в суставах, мигреней, спазмов, а также […]
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