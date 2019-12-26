Changan S202 из новой линейки предстал в камуфляже

26.12.2019, 12:21, Разное

Подготавливаемый к выходу купеобразный кроссовер Changan S202, который откроет новую линейку, предстал на фото в камуфляже. «Шпионские» снимки распространил через местные массмедиа сам производитель.
Как видно на обнародованных кадрах, машина имеет некоторое сходство с Changan CS15: это особенно прослеживается в приподнятой подоконной линии и разделённых планками стёклах передних дверей. Однако габариты Changan S202 несколько больше: так, ожидается, что длина подготавливаемого к выходу купеобразного кроссовера составит 4,4 метра, тогда как Changan CS15 – 4,1 метра.

В местной прессе автоновинке приписывают оснащение турбомоторами 1.5 и 2.0. Changan S202 появится на автомобильном рынке КНР в 2020 году.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: О пользе употребления и применения имбиря в качестве лекарственного препарата известно издавна. Эксперты в области медицины и здоровья рассказали о свойствах данного многолетнего травянистого растения, положительно влияющих на состояние организма человека. Благодаря ферменту протеаза, входящему в состав растения, имбирь обладает противовоспалительным эффектом. С его помощью можно избавиться от болей в суставах, мигреней, спазмов, а также […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика