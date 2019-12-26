Changan S202 из новой линейки предстал в камуфляже

Подготавливаемый к выходу купеобразный кроссовер Changan S202, который откроет новую линейку, предстал на фото в камуфляже. «Шпионские» снимки распространил через местные массмедиа сам производитель.

Как видно на обнародованных кадрах, машина имеет некоторое сходство с Changan CS15: это особенно прослеживается в приподнятой подоконной линии и разделённых планками стёклах передних дверей. Однако габариты Changan S202 несколько больше: так, ожидается, что длина подготавливаемого к выходу купеобразного кроссовера составит 4,4 метра, тогда как Changan CS15 – 4,1 метра.

В местной прессе автоновинке приписывают оснащение турбомоторами 1.5 и 2.0. Changan S202 появится на автомобильном рынке КНР в 2020 году.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: О пользе употребления и применения имбиря в качестве лекарственного препарата известно издавна. Эксперты в области медицины и здоровья рассказали о свойствах данного многолетнего травянистого растения, положительно влияющих на состояние организма человека. Благодаря ферменту протеаза, входящему в состав растения, имбирь обладает противовоспалительным эффектом. С его помощью можно избавиться от болей в суставах, мигреней, спазмов, а также […]