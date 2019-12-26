Мнение: Почему опять во всём виноват Путин? Повторение пройденного

Аккурат на католическое Рождество приехал в гости наш знакомый, живущий «на колёсах» — немецкий «челнок» со свежими баварскими впечатлениями и ошарашил неожиданным ответом на традиционный вопрос: «Ну как там с мигрантами?»:

Немцы жутко недовольны, — отвечает наш наполовину германский подданный, — все жутко ругают Путина»

???… Может Меркель? — спрашиваю я с надеждой

Нет, — уверенно отвечает наш кёльский коммивояжёр, — именно Путина. Потому как полностью уверены, что все эти беженцы его рук дело…

Оказывается недовольство немцев Путиным носит не политический или социальный характер (ну там кирху снесли и на ее месте мечеть построили) а строго экономический характер, именуемый в народе более простым и привычным словом «зависть», а именно — немцы завидуют благосостоянию беженцев до которых многим аборигенам уже не дотянутся. Проиллюстрирую это популярным документом, уже три года бороздящим просторы интернета посвежее ничего решил не публиковать, дабы не предъявили разглашение данных, на что охоча современная цензура):

«Это решение об изменении текущих выплат, выданное городом Людвигсхафен-на-Рейне семье мигрантов, состоящей из двух взрослых и пятерых детей. Текст примерно такой:

«Уважаемые госпожа и господин Фазлия,

учитывая изменения ваших экономических и личных условий, мы рассчитали платежи для нижеуказанных персон (далее указаны имена). После расчёта у вас есть право на следующие выплаты. Август 2015 – 3612 евро.

Если, например, местный немец вдруг останется без работы, то по закону HARTZ IV он будет получать 404 евро. Понимаете, человек, проработавший много лет и заплативший дохрена налогов, будет получать 400 евро пособия, а какой-то черножопый, нихрена не сделавший для страны — 800 евро. А вся его заслуга в том, что он приехал и попросил убежища, которое ему ещё даже ещё не одобрили.»

Зачем они это делают, становится понятно из другой статьи — Durchmarsch Richtung Osten — ну почти «Дранг нах Остен» — нравится всё таки немцам это направление. Любят они его хоть, тресни…

В статье «речь идет о военных учениях США, но фактически страны НАТО отрепетируют наступление на случай возможной общей войны против России. Американские войска, согласно сценарию, переправятся через Атлантику в Западную Европу и далее в Польшу и прибалтийские страны, то есть максимально приблизятся к российской границе.

«Для бундесвера участие в «Защитнике Европы — 2020» — лишь часть его общего вклада в развертывание войск НАТО против России. Немецкие вооруженные силы по-прежнему руководят многонациональным батальоном НАТО в Литве, который взаимодействует там с местными соединениями и будет вести боевые действия вместе с ними в случае войны — в данной ситуации, разумеется, против России. Кроме того, в уходящем 2019 году бундесвер руководит «Объединенной оперативной группой повышенной готовности» НАТО. Вдобавок военно-морские силы Германии играют важную роль в подготовке к войне на Балтийском море, также против России.»

Ну то есть совсем как в популярном грустном анекдоте — раз в сто лет Европа собирается вместе и идёт воевать с Россией, чтобы образцово-показательно получить звиздюлей и успокоиться ещё на сто лет.

А как объяснить простым немецким обывателям, на хрена им это надо? В природную агрессивность русских и желание России оккупировать баварские пивные вериться не очень. Зато беженцы — вот они, рядом, и выписка с их счета прилагается… Хотя, конечно, только ради этого весь огород с арабским нашествием городить не стоило. Беженцы — сами по себе оружие массового поражения, которые (кроме того, что они все поголовно агенты Путина) отвечают на два очень важных вопроса:

Зачем фининтерну война в Европе?

Какими средствами можно ее вести?

На первый вопрос ответ давал Авантюрист. В мире сейчас кризис перепроизводства, так же финансовый крысис. Для решения этой проблемы нужно уничтожить половину мировых производственных мощностей и желательно у конкурентов. Вторая цель — собрать все капиталы планеты в США и перезапустить финансовую систему. Для этого в Евразии должно быть хуже чем в Америке. Таким образом война в Европе, России и Китае крайне необходима США. Но как она должна «идтить»?

Тут есть два фактора.

Первый — фактор наличия ядерного оружия. Поэтому классической войны между государствами быть не должно. Ибо война Четвертого рейха и России закончится где-то за 40 мин. МРЯУ. Нет больше никакой Германии. Дальше что?

Второй фактор географический. Как уверяют немцы и французы, Дранг нах остен был во многом вынужденным. Основным врагом и Наполеона и Вильгельма и Гитлера была Англия в союзе с США. Россия же могла ударить в спину, как Эрдоган в Сирии, поэтому ее надо было гарантированно вывести из игры. У всех троих ничего не вышло. На фига немцам нападать на Россию сейчас не понятно. За время войны их экономика превратится в хлам даже без ЯО. Ибо ни топлива, ни рынков сбыта.

Поэтому счас видно, что «кукловоды» нашли выход. Гениальный надо сказать. Они организуют варварское нашествие. При этом варвары разрушают собственную среду обитания, это вызывает волну беженцев и нашествий, кризис разрастается по экспоненте и нате, получите. Война идет по всему континенту, экономика и инфрастуктура в руинах, топлива нет, надгосударственные образования типа ЕС рассыпаются, капитал бежит в США. Игра сделана. Но надо обезвредить армии конкурентов.

Выход гениальный. Доставляем пехоту под видом беженцев и организуем «гибридную войну». ЯО, и даже просто армия выводится из игры, ибо небольшие группы террористов для них просто слишком маленькие. Общество же обезоруживается толерастией и мультикультурностью. А пока там националисты к власти придут будет уже поздно. А когда придут, будут вынуждены вести войну на своей территории, как тот же Асад в Сирии. И когда победят, их страны будут в руинах, а «Империя Добра» вся в белом. Приплывёт в роли миротворцев и скупит всё, что осталось.

Главное, чтобы Путине не опередил. Поэтому он уже сейчас во всём виноват. Беженцами Германию наводнил и Ленина не любит, которого Германия, наоборот — уважает, ценит и считает, что он сделал очень много хорошего и полезного — памятники вождю стоят в Потсдаме, Варенцбурге, Веймаре, Готе, Еберсвальде….

P/S Тем временем Германия победно рапортует, что готова принять новую волну мигрантов. Праздник жизни продолжается! Не иначе, как опять Путин повелел…

Источник: Конт

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