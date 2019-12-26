Лавров пообещал ответные шаги Москвы на недружественные выпады США

Российская сторона и далее будет отвечать на недружественные выпады со стороны Вашингтона, если они продолжатся, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров заявил, что Москва будет и дальше «отвечать на недружественные выпады, если они продолжатся с американской стороны», передает ТАСС.
Он подчеркнул при этом, что было бы неправильно откладывать на неопределенное время решение важных для обеих стран и для всего мира проблем.
Министр добавил, что Москва не имеет завышенных ожиданий по восстановлению диалога с Вашингтоном в 2020 году.
«Что касается оценки перспектив совместной работы в предстоящем году, то мы придерживаемся прагматичного подхода (…) Судить о настрое администрации (президента США) Дональда Трампа на конструктивное взаимодействие будем по делам», – отметил он.
Лавров обратил внимание на наличие сдерживающих факторов, связанных с американской внутриполитической конъюнктурой и стартовавшей избирательной кампанией.
«Недоброжелатели РФ в вашингтонском истеблишменте могут вновь пытаться использовать русофобию в предвыборной борьбе», – сказал глава МИД.
Министр также назвал полезными свои контакты с представителями США, состоявшиеся в Вашингтоне в декабре 2019 года.
«(Контакты) позволили обстоятельно свериться по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. С обеих сторон высказывалась нацеленность на оздоровление атмосферы отношений и достижение результатов в тех областях, где у нас есть совпадающие интересы», – сказал он.
Между тем, в четверг стало известно, что США занялись разработкой тактики информационной войны против России.
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