В Кремле высказались против вмешательства в ситуацию в Ливии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию конфликта, отметив, что при этом попытки помочь найти решение проблемы приветствуются.

«Что касается ситуации в Ливии, то, безусловно, она вызывает общую озабоченность, в том числе и нашу озабоченность. Мы неоднократно повторяли позицию России: РФ заинтересована в скорейшем мирном урегулировании в Ливии, прекращении кровопролития там», – сказал Песков, передает ТАСС.

Однако, комментируя заявление президента Турции о намерении направить турецких военных в Ливию, Песков подчеркнул: «Мы считаем, что любое вмешательство третьих стран в эту ситуацию вряд ли будет способствовать урегулированию, но любые попытки третьих стран способствовать непосредственно решению проблемы и помогать сторонам конфликта выходить на решение всегда приветствуются – международные усилия только приветствуются Российской Федерацией».

Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что в ближайшие дни разговоры между Путиным и Эрдоганом не запланированы, но «президенты находятся в постоянном контакте и разговоры могут быть согласованы за считанные часы».

Также Песков ответил на вопрос, есть ли у Кремля информация о наличии российских наемников в Ливии. «Можно с уверенностью сказать, что после того, как Ливия как государство была разрушена действиями группы стран, которые хорошо известны, территория Ливии стала пристанищем для наемников из целого ряда стран, из огромного количества стран – и наемников, и террористических элементов. Это все последствия хорошо известных действий хорошо известных стран по разрушению ливийской государственности», – сказал он.

При этом, комментируя данные о том, что россияне участвуют в качестве наемников в других странах, Песков подчеркнул, что «граждане разных стран участвуют в качестве наемников во всех уголках планеты», и что это, безусловно, беспокоит власти.

«Но невозможно же передвижение всех граждан контролировать. И очень важно, конечно, противодействовать. Вот вы знаете, например, что в Сирии – и президент об этом тоже говорил – что в Сирии в тюрьмах, которые находятся под контролем курдов, там очень много выходцев из нашей страны, там даже есть выходцы из других стран – из Франции, из европейских других стран и государств. Есть и такая проблема тоже», – добавил Песков.

Ранее в четверг Турция утвердила заключенный с ПНС Ливии меморандум о военном сотрудничестве, который подписал президент страны Тайип Эрдоган. Он также заявил о намерении представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии.

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