Лавров заявил о «надеждах» на урегулирование конфликта на Донбассе при Зеленском

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС, которое вышло 26 декабря, заявил о «надеждах» на урегулирование конфликта на Донбассе при президенте Украирны Владимире Зеленском.

По словам Лаврова, за пять месяцев президентства Зеленский «сумел сделать то, что его предшественник [Петр Порошенко] годами упорно отказывался выполнять». В частности, как заявил Лавров, речь идет о разведении сил и средств в трех районах на Донбассе и о «формуле Штайнмайера».

Глава МИД РФ вновь заявил, что прогресс возможен после «прямого диалога» между Киевом и оккупированными Донецком и Луганском.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит «Нормандской четверки» через четыре месяца.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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