Где и когда смотреть Рождественскую гонку по биатлону

Сборная Украины примет участие в ежегодной биатлонной Рождественской гонке, которая пройдет 28 декабря в немецком Гельзенкирхене.
Турнир состоит из двух гонок: масс-старта и гонки преследования. Награждение проходит только по результатам двух гонок.
Расписание турнира выглядит следующим образом:
18.35 – церемония открытия;
19.15 – масс-старт;
20.05 – гонка преследования;
21.00 – церемония закрытия.
Официальный транслятор этапов Кубка мира по биатлону в Украине «UA:Перший» не будет показывать гонки, Рождественскую гонку в прямом эфире можно будет посмотреть на канале Eurosport. Издание «ГОРДОН» проведет текстовую онлайн-трансляцию стартов.
В гонке принимают участие 10 команд. Украину на Рождественской гонке представят Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина.
Кроме Украины в турнире примут участие две команды от Германии, сборные Италии, Норвегии, Австрии, России, Чехии, Швейцарии и Франции.
В прошлом году украинские спортсмены Артем Прима и Юлия Джима заняли на Рождественской гонке восьмое место.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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