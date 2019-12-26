Где и когда смотреть Рождественскую гонку по биатлону

26.12.2019, 12:18, Новости дня

Сборная Украины примет участие в ежегодной биатлонной Рождественской гонке, которая пройдет 28 декабря в немецком Гельзенкирхене.

Турнир состоит из двух гонок: масс-старта и гонки преследования. Награждение проходит только по результатам двух гонок.

Расписание турнира выглядит следующим образом:

18.35 – церемония открытия;

19.15 – масс-старт;

20.05 – гонка преследования;

21.00 – церемония закрытия.

Официальный транслятор этапов Кубка мира по биатлону в Украине «UA:Перший» не будет показывать гонки, Рождественскую гонку в прямом эфире можно будет посмотреть на канале Eurosport. Издание «ГОРДОН» проведет текстовую онлайн-трансляцию стартов.

В гонке принимают участие 10 команд. Украину на Рождественской гонке представят Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина. 

Кроме Украины в турнире примут участие две команды от Германии, сборные Италии, Норвегии, Австрии, России, Чехии, Швейцарии и Франции.

В прошлом году украинские спортсмены Артем Прима и Юлия Джима заняли на Рождественской гонке восьмое место.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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