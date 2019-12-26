Гаджеты: Смарт холодильник Xiaomi Viomi оснащен 21 дюймовым монитором (2 фото)

26.12.2019, 12:15, Новости дня


Очередное устройство из коллекции умных вещей от Xiaomi представлено инженерами компании. В этот раз разработчики порадовали хозяек, создав многофункциональный смарт холодильник Viomi Internet Refrigerator с тремя секциями общим объемом 408 литров и оснащенным 21 дюймовым сенсорным монитором. Холодильник не требует разморозки, так как в нем используется ставшая уже стандартной функция No Frost.

Еще одним достоинством устройства является гибкая система управления. Широкоформатный дисплей с разрешением Full HD и поддержкой сенсорное и голосовое управление. При работе с монитором пользователь получает доступ к информации о погоде, новостях, а также получить полную информацию о температурном режиме в каждой из трех камер устройства. Теперь хозяйка сможет использовать миллионы рецептов из интернета, заказывать доставку продуктов, просматривать фильмы или развлекательные шоу. Также холодильник может быть интегрирован в экосистему Xiaomi Miija.


Основная функция холодильников — хранение и заморозка продуктов питания поддерживает технологию не позволяющую образовываться наледи. Эффективное распределение циркуляции воздуха также позволяет устранить возможность появления неприятных запахов. Общий объем в 408 литров распределен между тремя камерами: морозильный отсек — 182 литра, зона свежести — 95 литров и холодильная камера — 131 литр. Стоимость модели составит около 800 долларов.



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Последнее: Очередное устройство из коллекции умных вещей от Xiaomi представлено инженерами компании. В этот раз разработчики порадовали хозяек, создав многофункциональный смарт холодильник Viomi Internet Refrigerator с тремя секциями общим объемом 408 литров и оснащенным 21 дюймовым сенсорным монитором. Холодильник не требует разморозки, так как в нем используется ставшая уже стандартной функция No Frost. Еще одним достоинством […]

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