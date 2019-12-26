«Суперджет» решили оснастить системой цифровой передачи данных

Российский пассажирский самолет «Суперджет» будет дооснащен системой цифровой передачи данных между авиадиспетчерами и пилотом, необходимой для полетов в некоторые города Европы выше 285 эшелона с февраля 2020 года, сообщила пресс-служба «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС).

«SSJ100 будет дооснащен системой цифровой передачи данных между авиадиспетчерами и пилотом. Самолет успешно выполнил испытания и подтвердил работоспособность системы ATN в реальных условиях эксплуатации в европейском воздушном пространстве», – передает РИА «Новости» сообщение ГСС.

«Установка этой системы сегодня актуальна в первую очередь для эксплуатантов, совершающих полеты в страны ЕС. Оснащение всех гражданских пассажирских судов системой ATN с февраля 2020 года – обязательное требование европейских авиационных властей для полетов в некоторые города Европы выше 285 эшелона», – отметили в пресс-службе.

ак пояснили в ГСС, требование о наличии ATN связано с необходимостью разгрузить радиообмен на этой высоте.

«Система ATN – новинка в конструкции SSJ100. На все вновь произведенные самолеты SSJ100 ATN будет устанавливаться как одна из основных систем самолета. Доработка самолётов в эксплуатации будет опциональна и выполняться по сервисным бюллетеням по требованию заказчика», – приводит в пресс-служба слова замгендиректора ГСС Андрея Недосекина.

В пресс-службе добавили, что самолет успешно прошел испытания в воздушном пространстве РФ и ЕС. Для тестовых полетов в ЕС была выбрана Финляндия, где расположен ближайший к городу Жуковскому ATN-сервис.

Напомним, в понедельник СМИ сообщили, что Минпромторг планирует потратить около 15 млрд рублей на разработку самолета «Суперджет» New «с максимальным импортозамещением».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новое фото герцогини вызвало переполох у фанатов Британской короны. Они как всегда пристально следят за любыми изменениями в жизни любимых знаменитостей, и не заметить странные изменения во внешности герцогини Кембриджской они уж точно не могли. Снимок появился в на официальной странице королевской семьи в социальной сети «Инстаграм». В кадре Кейт позирует в двубортном сером пальто, […]