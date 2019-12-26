Депутат «Слуги народа» заявил, что вторжение России спровоцировал «языковой закон». Но гопник бьет тебя вовсе не потому, что у тебя не оказалось закурить

Депутат «Слуги народа» заявил, что вторжение РФ в Крым спровоцировал «языковой закон».
Ну, ок. Давайте еще раз для самых маленьких.
Когда гопник в подворотне бьет тебя по лицу, это вовсе не потому, что у тебя не оказалось закурить или ты не из того района. Это просто ритуальные слова, которые произносит человек, готовящийся к насилию. Есть у тебя сигарета, нет у тебя сигареты – не важно, по морде ты все равно получишь.
Когда гопник из Кремля произносит какую-то пропагандистскую херь, он произносит ее просто потому, что вторжение нужно сопроводить какими-то словами. Ущемленный язык, распятые мальчики, репрессированные снегири – решение принято, а повод найдется.
Я понимаю, что есть альтернативно интеллектуальные особи, которые воспринимают кремлевскую чушь всерьез. Но не понимаю, почему такие люди заседают в украинском (пока) парламенте.
Источник: Роман Шрайк / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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