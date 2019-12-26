Украинские военные собрали «новогоднюю елку» из снарядов боевиков

Украинские военные, которые удерживают позиции на мариупольском направлении, собрали импровизированную новогоднюю елку из мин, снарядов и гранат, которые прилетают со стороны боевиков. Об этом сообщили сегодня в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Елка получилась высотой около двух метров.
«Это все боеприпасы, запрещенные Минскими договоренностями. И на их сбор мы потратили всего 20 минут. Но, если бы была поставлена задача построить елку высотой 10 метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более четырех – пяти часов», – сказали украинские военные.
Они готовы передать боевикам «новогоднее дерево» любым способом на определенном ими участке линии фронта.
Новорічна ялинка від захисників Приазов’я#ООС #Операція_ОСУкраїнські військові, що утримують позиції на…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 25. detsember 2019
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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