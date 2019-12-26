«Уже не могу молчать»: разъяренный Петросян набросился на Борисова после шоу

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Последнее: Депутат «Слуги народа» заявил, что вторжение РФ в Крым спровоцировал «языковой закон». Ну, ок. Давайте еще раз для самых маленьких. Когда гопник в подворотне бьет тебя по лицу, это вовсе не потому, что у тебя не оказалось закурить или ты не из того района. Это просто ритуальные слова, которые произносит человек, готовящийся к насилию. Есть […]
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