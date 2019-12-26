«Уже не могу молчать»: разъяренный Петросян набросился на Борисова после шоу

26.12.2019, 12:05, Разное

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) 25 Дек 2019 в 11:59 PST

Материал дополняется



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Депутат «Слуги народа» заявил, что вторжение РФ в Крым спровоцировал «языковой закон». Ну, ок. Давайте еще раз для самых маленьких. Когда гопник в подворотне бьет тебя по лицу, это вовсе не потому, что у тебя не оказалось закурить или ты не из того района. Это просто ритуальные слова, которые произносит человек, готовящийся к насилию. Есть […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика