На сотрудника пресс-службы Росгвардии напали в Москве

26.12.2019, 12:05, Новости дня

На заместителя главы одного из отделов пресс-службы Росгвардии Александра Курдрявцева в Москве совершено нападение, сообщил официальный представитель ведомства Влаерий Грибакин.

Нападение совершили двое неизвестных, предположительно, они собирались его ограбить, сказал Грибакин каналу 360.

Инцидент произошел 21 декабря, Кудрявцев в свой выходной отправился на улицу в гражданской одежде, его атаковали двое мужчин. Ему удалось отбиться, и он запомнил их приметы.

В ходе драки Кудрявцев получил незначительные повреждения, его здоровью ничего не угрожает. В Росгвардии не считают, что происшествие связано с его профессиональной деятельностью.

Нападавшие хотели просто ограбить Кудрявцева, сказал Грибакин.

В декабре в Москве сотрудник Генпрокуратуры получил удар ножом после того, как сделал замечание покупателю.



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