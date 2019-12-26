MSI анонсировала выход монитора Optix MAG272QR с частотой обновления 165 Гц

Компания MSI анонсировала выход новинки — монитора Optix MAG272QR с частотой обновления 165 Гц. Панель рассчитана на использование в составе игровых систем.

Специалистами компании MSI было принято решение расширить модельный ряд мониторов. В связи с этим было анонсирован Optix MAG272QR. Девайс работает на матрице VA и может похвастаться диагональю 27 дюймов. Новинку по достоинству оценят геймеры, поскольку этот безрамочный монитор специально разработан для игровых систем. Разрешение его составляет 2560 х 1440 пикселей, а углы обзора – 178 градусов. В устройстве применили новую технологию FreeSync, которая призвана увеличить плавность игрового процесса, время отклика при этом — 1 мс. Монитор имеет удобную подставку, позволяющую менять угол наклона и поворот экрана. Можно использовать его как в альбомной, так и в портретной ориентации. Сообщается, что яркость устройства составит 300 кд/м2, а контрастность — не менее 3000:1.

Специалисты разработали интересный дизайн. Уникальным решением является подсветка Mystic Light, которая использует различные цвета. Применены также технологии Less Blue Light и Anti-Flicker, которые призваны позаботиться о снижении нагрузки на глаза пользователя. Подключаться к ПК устройство будет с помощью двух разъемов HDMI 2.0b и интерфейса DisplayPort 1.2a. Также имеются в наличии USB Type-C и концентратор USB Type-A.

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Последнее: Компания MSI анонсировала выход новинки — монитора Optix MAG272QR с частотой обновления 165 Гц. Панель рассчитана на использование в составе игровых систем. Специалистами компании MSI было принято решение расширить модельный ряд мониторов. В связи с этим было анонсирован Optix MAG272QR. Девайс работает на матрице VA и может похвастаться диагональю 27 дюймов. Новинку по достоинству оценят […]