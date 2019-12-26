Как правильно заряжать смартфон

По словам директора немецкой компании BatterieIngenieure Доминика Шульте, не стоит ставить телефон на зарядку ночью. Это приведет к сокращению срока службы батареи, особенно если это происходит регулярно.
«Если вы намерены зарядить свой телефон до 100% и оставить его на 100%, просто продолжая заряжать и заряжая в течение ночи, это будет иметь негативное влияние на срок службы», – приводит слова эксперта RT.
Специалист утверждает, что существует способ продлить жизнь аккумулятора. По данным НСН, для этого необходимо заряжать смартфон утром, а уровень заряда сохранять на 30-50%.
Также Шульте отметил, что «старение» для литий-ионных аккумуляторов является естественным процессом. Ведь со временем химический состав материала аккумуляторов меняется, что и ограничивает срок их службы, сообщает издание «Царьград».
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Последнее: По словам директора немецкой компании BatterieIngenieure Доминика Шульте, не стоит ставить телефон на зарядку ночью. Это приведет к сокращению срока службы батареи, особенно если это происходит регулярно. «Если вы намерены зарядить свой телефон до 100% и оставить его на 100%, просто продолжая заряжать и заряжая в течение ночи, это будет иметь негативное влияние на срок […]
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