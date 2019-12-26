В Подмосковье неизвестные с пистолетом ограбили бизнесмена

В городском округе Долгопрудный произошло дерзкое ограбление. На стоянке в микрорайоне Хлебниково неизвестные избили бизнесмена и, угрожая оружием, похитили крупную сумму денег.
Пострадавший написал заявление в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленников, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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Последнее: В городском округе Долгопрудный произошло дерзкое ограбление. На стоянке в микрорайоне Хлебниково неизвестные избили бизнесмена и, угрожая оружием, похитили крупную сумму денег. Пострадавший написал заявление в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленников, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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