В Подмосковье неизвестные с пистолетом ограбили бизнесмена

В городском округе Долгопрудный произошло дерзкое ограбление. На стоянке в микрорайоне Хлебниково неизвестные избили бизнесмена и, угрожая оружием, похитили крупную сумму денег.

Пострадавший написал заявление в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленников, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В городском округе Долгопрудный произошло дерзкое ограбление. На стоянке в микрорайоне Хлебниково неизвестные избили бизнесмена и, угрожая оружием, похитили крупную сумму денег. Пострадавший написал заявление в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленников, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».