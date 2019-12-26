Аксенов увидел позитивный момент в возбуждении на Украине дела из-за поезда

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что реакция украинских властей на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту означает фактическое признание отрицаемого ими ранее факта о существовании транспортного перехода.

«Думаю, что во всей этой истории есть, по крайней мере, один плюс: украинская власть теперь официально признала то, что долго пыталась отрицать: мост существует в реальности, а не в декорациях Мосфильма, и по нему ездят реальные поезда», – написал Аксенов во ВКонтакте.

Он отметил, что «все успешные проекты, которые улучшают жизнь крымчан, которые сводят к нулю последствия украинских блокад и западных санкций, неизменно вызывают истерическую реакцию в Киеве и недовольство в Европе».

По мнению Аксенова, общей целью Киева и Брюсселя является нанесение «наибольшего вреда крымчанам». «А когда РФ срывает эти планы, их авторы и исполнители теряют самообладание и начинают кидаться угрозами и уголовными делами», – добавил он.

Напомним, в среду в Севастополь прибыл первый поезд из Петербурга. После этого прокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с прибытием поезда в Крым.

В Крыму назвали возбуждение уголовного дела Украиной «обычной реакцией неадекватной власти».

А в четверг на вокзал Симферополя прибыл первый поезд из Москвы.





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