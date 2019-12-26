Под Воронежем взорвался служебный автомобиль главы одного из районов, чиновник в больнице

Глава администрации Рамонского района Воронежской области Николай Фролов попал в больницу после взрыва своего служебного автомобиля, сообщают воронежские СМИ. Сейчас следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе покушение на жизнь чиновника, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных случаях.

Служебный автомобиль Фролова Kia Sorrento взорвался около 9:00 четверга, 26 декабря. По одним данным, взрыв произошёл в момент, когда чиновник открыл дверь автомобиля, по другим – когда автомобиль прогревали перед поездкой перед домом Фролова. Когда произошёл взрыв, чиновник в машине был один. Сейчас на месте работают кинологические расчёты от АСС ВО и Управление Росгвардии.

Мужчина получил травму ноги и был отправлен в реанимацию больницы. Телеканал «Губерния» утверждает, что состояние Фролова тяжелое, в то же время РИА Новости со ссылкой на представителей администрации Рамонского района утверждают, что угрозы его жизни нет.

Фролову 43 года. На пост главы Рамонского района он пришёл меньше двух лет назад – в феврале 2018 года, сообщает воронежская газета Мое.Онлайн. До этого мужчина занимал должность главы Айдарского сельского поселения в Рамонском районе (с 2005 года).

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