У корреспондентки «Новой газеты» прошел обыск: она писала о незаконных формированиях на Донбассе и контрабанде

26.12.2019, 11:45, Новости дня

Журналисты «Новой газеты» сообщили, что рано утром 26 декабря сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке СОБРа пришли с обыском к специальному корреспонденту Юлии Мартовалиевой (Полухиной), которая живет в Москве. 

Обыски, по словам коллег Полухиной, проходили с 6 до 10 утра. «В этой ситуации мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении», — подчеркивают в «Новой газете». Коллеги журналистки считают, что дело связано с материалами Полухиной: они касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды. 

«Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента и допустить для участия в них адвоката. Пока все это похоже на похищение», — подчеркивают коллеги журналистки. 

Следственный комитет пока арест Полухиной и возбужденное в отношении нее дело не комментировал. 



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