Роспотребнадзор предупредил об опасности заразиться гриппом через купюры

26.12.2019, 11:44, Новости дня

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о риске заражения вирусом гриппа через бумажные купюры.

«Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель. Поэтому деньги в некоторых странах печатают на бумаге с антисептическими свойствами. В Японии деньги стирают при 200 градусах в специальной стиральной машине», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, ранее ученые обнаружили на денежных купюрах разных стран мира опасное вещество бисфенол А, который при превышении допустимой концентрации раздражает слизистые оболочки глаз, верхних дыхательных путей, провоцирует дерматиты и даже различные формы рака.



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