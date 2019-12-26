С правилами незнакома и плевать хотела: Бузова устроила бесчинство на дороге

26.12.2019, 11:42, Разное

Автомобиль певицы
часто попадает в поле зрения камер Центра видеофиксации ГИБДД. На днях,
например, Ольга Бузова, мчась по Новосходненскому шоссе, сильно нарушила
скоростной режим. Звезде выписали штраф, однако он до сих пор не оплачен.

К слову, это не единственный грешок Ольги. В середине
августа транспорт Бузовой ехал с серьезным превышением: согласно протоколу
ГИБДД по Московской области на 40-60 км/ч выше нормативного. Штраф поющая
телеведущая не погасила.

С тех пор прошло три месяца. Теперь Ольге Бузовой грозит
арест на 15 суток или общественные работы на срок до 50 часов. Также теледиву могут наказать рублем – штраф придется оплачивать в двойном размере.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 2 Дек 2019 в 11:45 PST

Отметим, что Ольга Бузова уже насобирала 63 нарушения ПДД.
Многие штрафы не оплачены. Поющая телеведущая, как оказалось, не только
превышает скорость. Она не соблюдает дорожную разметку, проезжает на красный свет светофора и многое другое. Создается впечатление, что Ольга Бузова с
правилами незнакома вовсе и плевать хотела на безопасность других автомобилистов и пешеходов. Об этом сообщает сайт «Комсомольская правда».



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