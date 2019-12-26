Дочь экс-жены Потапа показала детские снимки

Дочь экс-жены украинского рэпера и продюсера Потапа, продюсера Ирины Горовой, 22-летняя Наталья Горовая показала в Instagram свои детские снимки.

«Что для меня счастье? Это широкое понятие, которое одним словом не объяснить. Это моя семья – когда можно собраться раз в неделю или чаще, навестить родных, обсудить детство. Это любимая работа, на которую иду каждый день с желанием и знанием, что развиваюсь и двигаюсь вперед. Это мой Мопсик, который внес в мою жизнь и жизнь моей семьи такое количество любви и позитива!» – написала она.

Также Наталья Горовая поблагодарила своего бойфренда Дениса за умение прощать, понимать, признавать свои ошибки и любить человека за то, что он есть.

«Я не могу сказать, что этот год был спортивным для меня: я так мало времени уделяла себе, а все уходило в работу, что я забыла о зале. Но декабрь был другим, и я уже строю себе планы на 2020-й. Этот год, каким бы он ни был, оставил в моем сердце кучу эмоций, воспоминаний и приятное послевкусие», – отметила она.

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Что для меня счастье? Это широкое понятие , которое одним словом не объяснить) Это моя семья — когда можно собраться раз в неделю или чаще , навестить родных, обсудить детство * Это любимая работа, на которую иду каждый день с желанием и знанием что развиваюсь и двигаюсь вперёд * Это мой Мопсик, который внёс в мою жизнь и жизнь моей семьи такое количество любви и позитива! За что я конечно хочу сказать спасибо Денису * Это умение прощать и понимать. Умение признавать свои ошибки. Тут я имею в виду свою личную жизнь и объяснения тут излишни * Это умение любить человека просто за то, что он есть Это , как ни странно , режим. Я не могу сказать, что этот год был спортивным для меня — я так мало времени уделяла себе, а все уходило в работу, что я забыла за зал. Но декабрь был другим и я уже строю себе планы на 2020 * ‍ * Ранее утро — рассвет. Наблюдать за тем, как просыпается город — высшая степень романтики. Воспоминания! Этот год , каким бы он не был, оставил в моем сердце кучу эмоций, воспоминаний и приятное послевкусие. *

Публикация от Натали * ‍ * (@natashka.gorovaya) 25 Дек 2019 в 2:08 PST

Ирина Горовая и Алексей Потапенко поженились в 1999 году. В 2008 году у них родился сын Андрей. Супруги развелись в 2014-м, а сообщили о разводе в конце 2016 года.

22-летняя Наталья – дочь Горовой от первого брака.

23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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