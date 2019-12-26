В Киевской области задержали предполагаемого организатора убийства участника АТО в 2017 году

26.12.2019, 11:42, Новости дня

Полиция в Киевской области задержала вероятного организатора убийства украинского военного, которого разыскивали два года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В 2017 году в городе Кагарлык произошло убийство участника АТО. Нападающего, который нанес смертельные ножевые ранения военному, полиция задержала сразу. Уголовное производство с обвинительным приговором уже направлено в суд.

Его подельнику по прозвищу Лощ, который был организатором этого нападения, удалось скрыться. Работники Кагарлицкого отделения полиции объявили его в розыск и продолжали его поиски.

Находясь в розыске, злоумышленник вел конспиративный образ жизни, постоянно скрывался. По данным полиции, все это время он продолжал «держать в страхе» жителей района и крышевал игорный бизнес.

Преступника задержали в Белой Церкви. Задержанным оказался 47-летний уроженец Кагарлык. Мужчина неоднократно отбывал наказание за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения, после чего суд должен избрать ему меру пресечения.

В ночь на 24 октября 2017 года во время драки возле магазина в Кагарлыке мужчина нанес ножом смертельные удары 33-летнему местному жителю и ранил его младшего брата. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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