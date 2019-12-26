Зурабишвили заявила, что Грузии нужен нормандский формат

Грузии нужен нормандский формат по аналогии с переговорным процессом по урегулированию ситуации на украинском Донбассе, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью грузинскому «Первому каналу» 25 декабря.

По ее словам, Грузия хотела бы решить проблему оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии с помощью похожего на нормандский формат международного посредничества.

«Нужно работать с нашими партнерами, международным сообществом, чтобы они упоминали нас на всех этапах своих конфликтов разного рода с Россией. Например, я неоднократно напоминала президенту Франции [Эммануэлю Макрону] о необходимости упомянуть вопрос Грузии и наш конфликт, оккупированные территории, на встрече в нормандском формате», – заявила Зурабишвили.

Она подчеркнула, что есть «только два способа решения вопроса – или война, или дипломатия, третьего пути никто не изобретал». Зурабишвили добавила, что Грузия реально не использует все дипломатические ресурсы, как это делает Украина.

Президент считает, что, для Грузии был бы полезен формат, наподобие нормандского, так как Грузии «не под силу вести переговоры в одиночку».

«Чтобы переговоры были эффективными, стороны не должны быть в неравной ситуации, в которой мы в ином случае окажемся. Нам нужна эта поддержка. Поэтому и Украина участвует в таком формате, а не входит в прямые отношения. В будущем может наступить время, когда появится необходимость в прямых отношениях, но нам нужно начать, и было бы хорошо, если у нас появится такая возможность. Опять же, я думаю, что мы должны искать любую возможность для разрешения ситуации», – сказала Зурабишвили.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южнооосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. лавы государств нормандского формата встречались в последний раз 9 декабря 2019 года в Париже.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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