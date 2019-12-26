«Туалет-кровать»: беременная Костенко поведала о проблемах

26.12.2019, 11:37, Разное

Знаменитость регулярно делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, начиная с рассказов о семье и заканчивая повестями о собственном здоровье. Так супруга бывшего футболиста отметила, что если первая беременность далась ей относительно легко, то во время второй ощущения совсем иные.

«Честно, в свою первую беременность я не представляла, что там тяжелого может быть на последних месяцах (судила по себе). Ну да, тонусы, ну гормончики вальсируют😅, ну сентиментальность запредельного уровня, порой🤷🏽‍♀️…В
этот раз все немного иначе. Ну как немного, вообще по-другому» (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)
, – поведала поклонникам Костенко.

Она также уточнила, что именно ей не нравится в новой беременности. Так супруга Тарасова подчеркнула, что сейчас ее физические показатели выносливости сильно упали.

«Более
ярко выражен челночный бег «туалет ♾ кровать»😅🤦🏽‍♀️, в зеркале вижу я
себя слоненком и даже не представляю, сколько мне еще придется набрать,
ну а самое главное – тяжко передвигаться, приседать и поворачиваться на
другой бок🤦🏽‍♀️», – дополнила молодая мама.

Впрочем, Анастасия не унывает. Она отметила, что несмотря на все сложности ее положения, настроение в норме. Костенко с нетерпением ждет появления малыша на свет и очень хочет поскорее вернуться к привычной активности.

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Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94) 24 Дек 2019 в 11:01 PST



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