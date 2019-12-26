Миллер анонсировал скорый запуск «Турецкого потока»

Поставки российского газа по новому экспортному трубопроводу «Турецкий поток» начнутся уже через несколько дней, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
«Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу «Турецкий поток» и впереди у нас завершение строительства «Северного потока – 2», – сказал Миллер, передает РИА «Новости».
Он добавил, что «новые морские магистрали повысят энергетическую безопасность европейского региона. И помогут Европе в достижении экологических целей».
«Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая в морском участке. Первая предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Церемония торжественного открытия «Турецкого потока» запланирована на 8 января в Стамбуле при участии лидеров двух стран.
Тем временем Болгария также назвала дату пуска российского газа в Сербию по «Турецкому потоку». Также к «Турецкому потоку» захотела подключиться Венгрия.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее покупку с 2020 года иностранных систем хранения данных (СХД) для государственных и муниципальных нужд. Согласно документу, опубликованному на портале нормативных правовых актов, запрет коснется техники, у которой по единому реестру радиоэлектронной продукции есть аналоги российского производства. «По оценкам предприятий промышленности, объем данного рынка в госсекторе составляет около […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Прокурор Новиков победил в конурсе на должность главы НАПК / 16 декабря
- В ОП представили доклад о необоснованных блокировках российских аккаунтов в Twitter / 25 декабря
- Пропавшего в Саратовской области подростка будут искать, несмотря на темное время суток / 24 ноября
- ВАДА назвало самых злостных нарушителей антидопинговых правил / 20 декабря
- На климатической конференции в Мадриде не смогли согласовать итоговые документы / 15 декабря
- Такси расстреляли и ограбили в Москве / 13 декабря
- Названы сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ / 25 ноября
- Симоньян похвалила взломавших эфир испанского телеканала хакеров / 16 декабря