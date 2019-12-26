Миллер анонсировал скорый запуск «Турецкого потока»

Поставки российского газа по новому экспортному трубопроводу «Турецкий поток» начнутся уже через несколько дней, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.

«Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу «Турецкий поток» и впереди у нас завершение строительства «Северного потока – 2», – сказал Миллер, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «новые морские магистрали повысят энергетическую безопасность европейского региона. И помогут Европе в достижении экологических целей».

«Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая в морском участке. Первая предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Церемония торжественного открытия «Турецкого потока» запланирована на 8 января в Стамбуле при участии лидеров двух стран.

Тем временем Болгария также назвала дату пуска российского газа в Сербию по «Турецкому потоку». Также к «Турецкому потоку» захотела подключиться Венгрия.

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