Эксперты рассказали об опасности денежных купюр

26.12.2019, 11:30, Разное

В Роспотребнадзоре предостерегли россиян от использования бумажных денег. По словам экспертов, купюры являются источником различных болезней. «Денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель», – приводит официальное сообщение «Москва 24».

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что предотвратить болезнь поможет вакцинация, физические упражнения, сбалансирование питание и полноценный сон. Кроме того, россиянам следует избегать мест большого скопления людей и тщательно мыть руки после улицы, передает РИА ФАН.



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