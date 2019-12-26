Рабинович заявил, что власть преследует его семью из-за его позиции по рынку земли

Власть в Украине пытается запугать семьи тех политиков, которые выступают против открытия рынка земли, заявил народный депутат, сопредседатель партии и фракции «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович 25 декабря в эфире телеканала «112 Украина».

«18 декабря ко мне подошли товарищи из «Слуги народа», и сказали: «Мы должны продать землю и если вы будете мешать, то у вас будут неприятности». Я, честно, еще тогда послал их матерными словами… Дорогие украинцы, раньше за такое давали ордена и медали, а сейчас за отстаивание украинской земли уже новый украинский Антикоррупционный суд вместе с НАБУ возбудил дело «по Рабиновичу». Им сказали: «18-го обязательно что-то надо сфабриковать против него», – рассказал нардеп.

Он сообщил, что телефон его жены прослушивается, а само дело связано с якобы недоплатой по арендованной в 2015 году даче.

«Как вы думаете по факту чего они возбудили?.. Ночью судья [Высшего антикоррупционного суда Андрей] Бицюк выносит соответствующее решение, создана группа из 42 детективов НАБУ, которые работают по одному – единственному Рабиновичу. И они вынесли решение поставить на прослушивание телефоны моей жены и возбудить дело по действительно «коррупционному преступлению» – в 2015 году, они считают, я снимал дачу и что-то там недоплатил. И на этом основании десятки детективов НАБУ получают разрешение на прослушивание телефонов моей жены! Так они уже делали по отношению к жене [нардепа от ОПЗЖ Виктора] Медведчука – Оксане Марченко, недавно! Но они знают, что ни со мной, ни с Медведчуком договориться невозможно, потому что мы будем до конца отстаивать интересы Украины, интересы нашей земли! И они решили запугивать наши семьи», – заявил политик.

Рабинович призвал директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника бороться с реальной коррупцией.

«Товарищ Сытник, вы недавно получили предписание, согласно которому, вы должны выслужиться и с Рабиновичем справиться и тогда вас оставят на работе… Скажите, вы действительно победили коррупцию в нашей стране? Я же никогда не работал ни в одной государственной структуре и теперь вы и 46 детективов НАБУ, фамилии которых я обязательно оглашу на странице в социальной сети, выносите решение? В день, когда я землю не дал продать, вы выносите решение за 2015 год по телефону жены? Люди, представьте, что делается, как им нужно – «соросам» поганым этим, землю нашу купить. Как это возможно?» – сказал нардеп.

Он добавил, что, возможно, судью Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка ввели в заблуждение по этому делу.

«И я обращаюсь к судье Бицюку: если вас ввели в заблуждение эти проходимцы, то посчитайте, сколько в 2015 году из страны украли миллиардов… И теперь вы считаете, неотложно нужно заводить дело против меня? Бараны, давайте я вам объясню: «Киевстар» хранит три года звонки и переписку! Три! А это значит, что вы берете заведомо фальшивое, ложное разрешение в суде для того, чтобы просто оказывать давление на меня!» – заявил Рабинович.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

По состоянию на 19 декабря профильный комитет рассмотрел около 200 правок к законопроекту, при том, что изначально нардепы предложили 4700. В этому году пленарных заседаний Рады уже не будет, поэтому вопрос о принятии законопроекта о рынке земли переносится на следующий год.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине будет действовать и после 1 января 2020 года, сообщили в Госгеокадастре. В ведомстве подчеркнули, что главным условием отмены моратория является вступление в силу закона о рынке земли.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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