Президент Молдавии приедет на День Победы в Москву

Президент Молдавии Игорь Додон принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить торжества в честь 75-летнего юбилея Победы в Москве 9 мая.
«Я получил приглашение Владимира Владимировича Путина, обязательно приеду. Также в Параде Победы примут участие и наши военные – почетный караул президента», – сообщил Додон, передает ТАСС.
Напомним, российский президент потребовал провести мероприятия 75-летия Победы на высшем уровне.
В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что свое участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подтвердили 17 зарубежных лидеров. Позже это число увеличилось.
Также на мероприятия пригласили лидеров ОДКБ.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее покупку с 2020 года иностранных систем хранения данных (СХД) для государственных и муниципальных нужд. Согласно документу, опубликованному на портале нормативных правовых актов, запрет коснется техники, у которой по единому реестру радиоэлектронной продукции есть аналоги российского производства. «По оценкам предприятий промышленности, объем данного рынка в госсекторе составляет около […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Погребинский оценил шансы нового Майдана / 5 декабря
- «Мораль умерла под клацанье лайков». Соцсети обсуждают замглавреда Cosmopolitan Ukraine Плихину, которая высмеяла похороны Героя Украины Волочаева / 4 декабря
- Зеленский завершил встречу с Макроном и начал переговоры с Меркель / 9 декабря
- Суд по делу экс-беркутовцев, подозреваемых в расстрелах на Майдане, будет находиться в совещательной комнате не менее года – судья Дячук / 4 декабря
- В Киеве закрывали метро «Майдан Незалежности» из-за сообщения о минировании / 24 декабря
- Шарий опубликовал видео допроса причастного к убийству милиционеров на Майдане / 11 декабря
- В Крыму работает и обходит санкции компания, связанная с Lufthansa – расследование НВ / 10 декабря
- В Москве на общественных слушаниях по реновации задержали троих активистов / 3 декабря