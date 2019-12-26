ФАС: В России в 2020 году вырастут тарифы ЖКХ

По информации ФАС (Федеральная антимонопольная служба), в 2020 году жителей РФ ожидает возрастание тарифов ЖКХ. Согласно планам, с июля оплата за полученные коммунальные услуги в среднем по стране повысится на 4%.

В РФ тарифы ЖКХ повышаются каждый год, поэтому правительством устанавливается определённый «порог»с учётом инфляции, превышать который не может ни один из субъектов. На следующий год он варьируется в районе 4%. Индекс в регионах отличается. Так, в Чечне он составит 6,5%, что является самым высоким показателем по стране, а самый низкий – 2,4% — у Ненецкого АО. В столице и Санкт-Петербурге планируемый индекс повышения тарифов – 5 и 3,8% соответственно, рассказали в ФАС.

По словам экспертов, различие объясняется потребностями определённого региона, к примеру, необходимостью выделения средств на ремонт коммунальной инфраструктуры. При этом специалисты считают, что усреднение тарифов не всегда позволяет разрешать трудности. В этом случае более эффективным может стать определение властями конкретного субъекта необходимости повышения стоимости услуг ЖКХ.

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